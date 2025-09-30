Seray Sever'e açık açık sordu; "Ali Poyrazoğlu'nun seni avuçlama meselesi..."

Ali Poyrazoğlu'nun, Seray Sever'in bir programına konuk olduğunda aniden Sever'in kalçasını tuttuğu görüntüler bir döneme damga vurdu ve hafızalara kazındı. Oyuncu ve sunucu Seray Sever ne zaman bir yayına katılsa bu anlar yeniden soruluyor.

Bir süredir gözlerden uzak olan Seray Sever Sibel Arna'nın konuğu oldu. Arna güzel sunucuya hayatına dair merak ettiği her şeyi sordu. Bu sorulardan biri de Ali Poyrazoğlu oldu. Ancak soruyu sorma biçimi dikkatlerden kaçmadı.

Arna Seray Sever'e açık açık "Ali Poyrazoğlu'nun seni avuçlaması mevzusu..." dedi. Seray Sever ise bu konuda şunları söyledi:

"Ali Poyrazoğlu da onu yaptı da bir şey diyemedim ki. Ali Poyrazıoğlu hani şimdi ne diyeyim? Ne açıklama yapayım buna? Ne yapabilirim yani? Ali Poyrazoğlu bir duayen ondan sonra yani sonuçta erkek kadın ilişkisi gibi bir şey değil. Bunu da buradan konuşamıyorum ne yapabilirdim yani."

Seray Sever konuşmasının devamında ise "Ali Poyrazoğlu gördüğü zaman o kadar işler yaptın o görüntüler kadar izlenmedi diyor. Ama sonuçta bant çekimdi hani öyle bir şey dert etmedim çünkü Ali Poyrazoğlu o." ifadelerini kullandı.