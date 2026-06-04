Sercan Yıldırım ile yakınlaşması konuşuldu! Beyza Gemici itiraf etti

Survivor'da yarışmacıların mücadeleleri kadar ilişkileri de gündeme geliyor. Özellikle kadın yarışmacılarla yakınlaşmasıyla sık sık gündeme gelen Sercan Yıldırım son olarak Beyza Gemici ile anılmıştı.

Sercan için diğer adaya yüzen Beyza elenmeden önce gündeme bomba gibi düşmüştü. Eleme düellosunda da Beyza için yarışmadan çekilmek isteyen Sercan gündeme gelmişti. İkilinin arasındaki bu yakınlaşma sürerken gözler

Beyza Gemici’nin oyuncu sevgilisi Kerimhan Duman'a çevrilmişti. Duman Beyza elenmeden önce sevgilisini takibi bırakmıştı.

"AYRILIK KARARI ALMIŞ"

TV8'deki programa katılan Beyza'dan itiraf geldi. Beyza Gemici yaşananlardan sonra 3 yıllık ilişkisinin bittiğini ve Kerimhan Duman tarafından terk edildiğini açıkladı.

Survivor Beyza "Ben evlenme teklifi etmeye karar verdim. 3 yıldır birlikteydik. Bitti. Üzgünüm. Adada 5 ay kaldım ve onu görmeyi bekledim. Ve görmedim hâlâ. Beni aradı, Sercan olayındaki toplum baskısından, imajını düşünerek ayrılık kararı almış.”