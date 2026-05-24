Survivor Beyza'nın sevgilisi Kerimhan Duman daha fazla dayanamadı!

Survivor 2026 yarışmacılarından Beyza Gemici’nin sevgilisi merak ediliyor. Beyza son dönemde gündemden düşmüyor.

Survivor Beyza'nın yüzerek diğer adaya geçmesi ve Sercan ile vakit geçirmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Acun Ilıcalı ise “Seni ağaç altında Sercan’la buluyoruz” sözleriyle dikkat çekti.

Bu hamle sonrası Sercan ve Beyza'nın yakınlaşması konuşulurken gözler Beyza'nın sevgilisine döndü.

Beyza'nın sevgilisi Arka Sokaklar dizisindeki oyuncu Kerimhan Duman'dı. Kerimhan Duman kısa süre önce bir aşk pozu paylaşarak Beyza'ya destek olmuştu.

Ancak yaşanan gelişmelerden sonra Kerimhan Duman sevgilisi Beyza'yı takipten çıktı.

Kerimhan Duman'ın bu hamlesi sosyal medyada çok konuşuldu.