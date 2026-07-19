5 ayda tam 35 kilo verdi! Lydia Cemre Özşişman ekrana dönüyor

Duy Beni dizisinde hayat verdiği Emine karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Lydia Cemre Özşişman dizi sonrası verdiği kilolarla adından söz ettirdi.

Lydia Cemre Özşişman uzun süren düzenli beslenme programı ve sporla fiziksel bir dönüşüm yaşadı. Tam 35 kilo vererek fit bir görüntüye kavuşan genç oyuncu şimdilerde ekrana dönmeye hazırlanıyor.

İDDİALI DİZİYE GİRDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Lydia Cemre Özşişman Tod’un yeni yerli dizisi “Çiçekçi Kız”ın kadrosuna katıldı.

Lydia Cemre Özşişman, Çiçekçi Kız dizisinde “Melis” karakterine hayat verecek ve Nilüfer’in (Helin Kandemir) üniversiteden arkadaşı rolünü oynayacak.

NASIL ZAYIFLADI?

Ağırlıklı olarak sebze ile beslenen Lydia Cemre Özşişman, yürüyüşü de ihmal etmedi. Kilo verme sürecinde diyetisyen yardımı da alan Lydia Cemre Özşişman; şekeri, karbonhidratı ve glüteni yaşantısından çıkarttı.