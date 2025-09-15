MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Serdar Ortaç'ı Canan Karatay kremi mi iyileştirdi? "Tekerlekli sandalyeyi bıraktım" diyerek gerçeği açıkladı

MS hastalığı yüzünden ciddi sağlık sorunları yaşayan Serdar Ortaç'ı Canan Karatay kreminin iyileştirdiği iddiaları sosyal medyada yayıldı. Şarkıcı sağlık durumunu ve gerçeği açıkladı.

Serdar Ortaç'ı Canan Karatay kremi mi iyileştirdi? "Tekerlekli sandalyeyi bıraktım" diyerek gerçeği açıkladı
Kubra Akalın

MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç son dönemlerde ciddi sağlık sorunları yaşıyordu. Şarkıcı bir açıklamasında, “Ev hapsindeyken sol kolumu kaybettim. Hastalığım nedeniyle sol ayağımı kaybetmiştim, yürümekte zorlanıyordum" demişti.

Son dönemde alkolü ve sigarayı bırakan Serdar Ortaç'ın yoğun ağrılarına Canan Karatay'ın verdiği bir kremin iyi geldiği iddia etti. Kremin ağrılarını geçirdiği iddialarını duyan Serdar Ortaç gerçeği açıkladı.

Serdar Ortaç ı Canan Karatay kremi mi iyileştirdi? "Tekerlekli sandalyeyi bıraktım" diyerek gerçeği açıkladı 1

Serdar Ortaç Canan Karatay'ın kendisini iyileştirdiği iddialarını yalanladı ve şunları söyledi:

"Evet ağrılarım geçti, ayağa kalktım, tekerlekli sandalyeyi bıraktım yürüyebiliyorum. Sağlığıma kavuştum ama kendi doktorumun tedavisi ve benim içki-sigarayı bırakmam ve beslenmeme dikkat ettikten sonra sağlığım yerine geldi. Yani hiçbir krem böyle bir işe yaramadı."

Serdar Ortaç ı Canan Karatay kremi mi iyileştirdi? "Tekerlekli sandalyeyi bıraktım" diyerek gerçeği açıkladı 2

Şarkıcı devamında ise "Kremle filan işim olmadı kendi ilaçlarım var onlar işe yaradı" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırmızı halıya Filistin kefiyesi ile geldi! "Filistin'e özgürlük!"Kırmızı halıya Filistin kefiyesi ile geldi! "Filistin'e özgürlük!"
RTÜK soruşturması sonrası Evrim Alasya paylaştı! O sözleri tepki çektiRTÜK soruşturması sonrası Evrim Alasya paylaştı! O sözleri tepki çekti

Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.