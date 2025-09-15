Serdar Ortaç'ı Canan Karatay kremi mi iyileştirdi? "Tekerlekli sandalyeyi bıraktım" diyerek gerçeği açıkladı

MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç son dönemlerde ciddi sağlık sorunları yaşıyordu. Şarkıcı bir açıklamasında, “Ev hapsindeyken sol kolumu kaybettim. Hastalığım nedeniyle sol ayağımı kaybetmiştim, yürümekte zorlanıyordum" demişti.

Son dönemde alkolü ve sigarayı bırakan Serdar Ortaç'ın yoğun ağrılarına Canan Karatay'ın verdiği bir kremin iyi geldiği iddia etti. Kremin ağrılarını geçirdiği iddialarını duyan Serdar Ortaç gerçeği açıkladı.

Serdar Ortaç Canan Karatay'ın kendisini iyileştirdiği iddialarını yalanladı ve şunları söyledi:

"Evet ağrılarım geçti, ayağa kalktım, tekerlekli sandalyeyi bıraktım yürüyebiliyorum. Sağlığıma kavuştum ama kendi doktorumun tedavisi ve benim içki-sigarayı bırakmam ve beslenmeme dikkat ettikten sonra sağlığım yerine geldi. Yani hiçbir krem böyle bir işe yaramadı."

Şarkıcı devamında ise "Kremle filan işim olmadı kendi ilaçlarım var onlar işe yaradı" dedi.