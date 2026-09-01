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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan hamile!

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan hamile olduğunu duyurdu. Karnı burnunda pozlarını paylaşan model, hamilelik haberini, "Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm" notuyla paylaştı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan hamile!

Şarkıcı Serdar Ortaç ile 2014-2019 yılları arasında sürdürdüğü evlilikle tanınan İrlandalı model Chloe Loughnan mimar Fergus Hennessy ile bir süredir aşk yaşıyordu. Loughnan, 2023 yılında romantik bir evlilik teklifi almış ve bu teklife "Evet" yanıtını vermişti.

Serdar Ortaç ın eski eşi Chloe Loughnan hamile! 1

Chloe Loughnan hamile olduğunu da duyurdu. Sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaşan ünlü model, gönderisine "Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm" notunu ekleyerek müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.

Chloe Loughnan'ın hamilelik haberi, eski eşi Serdar Ortaç'ın evli oldukları dönemde dile getirdiği çocuk özlemini ve yaptığı açıklamaları yeniden akıllara getirdi.

Serdar Ortaç ın eski eşi Chloe Loughnan hamile! 2

ÇOCUK İSTEĞİNİ ERTELEMİŞTİ

Ortaç, o dönemde şu ifadeleri kullanmıştı:

"6 yıldır Chloe ile birlikteyim, 2.5 yıldır da evliyiz. İlk günden beri çocuk isteğimi dile getirdim ama o her yıl 'seneye' diyor. 2017’de de çocuğum olmazsa biri kız diğeri erkek iki evlatlık alacağım. İnşallah çocuğum olur da evlatlığa gerek kalmaz."

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Anahtar Kelimeler:
Chloe Loughnan
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