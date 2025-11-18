MAGAZİN

Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman yoğun bakıma kaldırıldı! Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi! 'Ücretini ödeyeceğim...'

Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman, hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Teoman, yoğun bakımda tedavi görüyor. Seren Serengil'in annesi için Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi.

Öznur Yaslı İkier

Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman, hastaneye kaldırıldı. Nevin Teoman'ın durumu ağırlaştı. Seren Serengil, annesinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.

Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Annemi yoğun bakıma kaldırdık. Dualarınızı bekliyorum" dedi.

'ÜCRETİNİ ÖDEYECEĞİM'

Seren Serengil, son paylaşımda; "Sayın Sağlık Bakanım, annemi kaybetme riskiyle karşı karşıyayım. Düşüp kalçasını kırdı, şimdi de kalp krizi tehdidiyle ve ciğerlerine su birikmesi nedeniyle yoğun bakıma alındı. Bulunduğumuz hastanede kalp ile ilgili yoğun bakım ve anjiyo ünitesi yok. İstanbul’a götürmem gerekiyor. Lütfen bana bir ambulans uçak gönderiniz; ücretini ödeyeceğim, ama lütfen yardım edin" ifadelerini kullandı.

