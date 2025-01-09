Serenay Sarıkaya skandal iddiaların ardından ilk kez konuştu! 'Ahlaksız ithamlar var!'

ID İletişim ve ünlü isimlerin menajerliğini yapan isimle ilgili ortaya atılan iddialarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Fuat Uğur'un yazısında yer verdiği iddiasına göre ID İletişim şirketinin kurucu ortağı Ayşe Barım'ın ünlü bir eşcinsel erkek sanatçının, iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığı ileri sürülmüştü. Barım’ın bu parayı, eşcinsel şarkıcının ünlü bir kadın oyuncu ile aşk yaşadığı senaryosunun hayata geçirilmesi için aldığı iddia edilmişti.

Bu iddiaların ardından ise Ayşe Barım'ın şirketi ID İletişim açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada "Şirketimiz 2002 yılından bu yana Türkiye'nin en sevilen ve takdir edilen oyuncularına menajerlik hizmeti vermekte olan, Türkiye'deki menajerlik mesleğini dünya standartlarında uygulayan, alanında öncü bir şirkettir. Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir. Şirketimiz ve değerli bir oyuncumuzla ilişkilendirilen bir yazının aylar sonra yeniden gündemi planlı olarak meşgul ettiğini üzülerek görmekteyiz. Bu iftiralarda bulunan ve planlı olarak yayan kişiler hakkında yargı yoluna başvurduğumuzu sayın kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadeleri kullanılmıştı.

SERENAY SARIKAYA İLK KEZ KONUŞTU!

İddiaların ardından Gazete Magazin kameralarına ilk kez konuşan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, "O kadar tuhaf ve akılalmaz şeyler ki söylenecek hiçbir şey yok buna. Zaten ID İletişim olarak da ben kişisel olarak da mahkemeye taşıdık süreci. Mahkemede olduğu için de bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

"Çok garip anlaşılması çok güç. Doğrudan ahlaksız ithamlar var bize yapılan." ifadelerini kullandı.