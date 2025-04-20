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Serenay Sarıkaya'nın Ayşe Barım tepkisi sosyal medyada gündemde! Tepkilerin odağında...

Serenay Sarıkaya, hastaneye kaldırılan menajeri Ayşe Barım hakkında paylaşım yaptı. Sosyal medyada Serenay Sarıkaya'nın günlerce sessiz kalmasından sonra sadece kendi arkadaşı için özgürlük istemesi ise büyük tepki çekti.

Serenay Sarıkaya'nın Ayşe Barım tepkisi sosyal medyada gündemde! Tepkilerin odağında...
Kubra Akalın

ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmada gündeme bomba gibi düşmüştü.

Pek çok ünlünün menajeri olan Ayşe Barım hakkında Gezi parkı olaylarına katıldığına dair yazılı ve görsel başında yer alan iddialar sebebiyle re'sen soruşturma açılmıştı.

Ayşe Barım daha sonra "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla tutuklandı. Geçtiğimiz gün ise Barım'ın cezaevinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Candaş Tolga Işık ise Adalet Bakanı ile yaptığı görüşmeyi aktararak "Ayşe Barım'ın anevrizma geçirdiği, hasteneye kaldırıldığı haberleri doğru değil. Akşamüzeri avukatı ve aynı zamanda kardeşi ile görüşmesi sırasında bir haber alıyor ve buna çok üzülerek tansiyonun yükseldiğini söylüyor. Özel bir haber deyip kimseyle paylaşmak istemiyor. Bu esnada tansiyonu ölçülüyor, normal çıkıyor. Cezaevi personeli yine de ileri tetkikler için ambulans çağırmayı, hastaneye sevki öneriyor. Gerek yok deyip, odasında dinlenmek istediğini söylüyor" dedi.

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"KORKTUĞUMUZ OLDU"

Sosyal medyada ise ünlü isimler Ayşe Barım'a dair tepkilerinin paylaştı. Bu isimler arasında ise en çok Serenay Sarıkaya dikkat çekti. Serenay Sarıkaya menajeri ve arkadaşı için "Korktuğumuz oldu ve Ayşe hastaneye kaldırıldı. İnanmak istemiyorum. Lütfen derhal Ayşe Barım serbest bırakılsın. 90 gündür sebepsiz yere cezaevinde. Çok ciddi sağlık sorunları olan bu kadın yapılan zulüm artık bir son bulsun" ifadelerini kullandı.

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Ancak Serenay Sarıkaya'nın gündeme dair günlerce sessiz kalmasından sonra bu ifadeleri tepki çekti. Sarıkaya'ya tutuklu öğrenciler ve kısa süre önce hastalığı sebebiyle ev hapsi alan Mahir Polat hatırlatılarak "Sadece biricik dostunuza mı çıkıyor sesiniz?" tepkileri yağdı.
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İşte tepkilerden bazıları:

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya Ayşe Barım
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