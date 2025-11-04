MAGAZİN

Serenay Sarıkaya'nın davet tarzına yorum yağdı: "Fantezi kıyafeti gibi"

Harper's Bazaar Woman of The Year gecesinde 'Yılın Oyuncusu' ödülünü alan Serenay Sarıkaya tarzıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Sosyal medyada Serenay Sarıkaya'nın elbisesine ilginç yorumlar vardı.

Kubra Akalın

Menajeri Ayşe Barım'ın uzun süre tutuklu kalmasıyla zor günler geçiren ve gözlerden uzak yaşamaya başlayan Serenay Sarıkaya bu sezon ekranda da yer almıyor.

Hem özel hayatı hem de yaptıklarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Mert Demir ile ilişkisine de devam ediyor. Serenay Sarıkaya son olarak Harper's Bazaar Woman of The Year gecesinde 'Yılın Oyuncusu' ödülünü aldı.

Serenay Sarıkaya nın davet tarzına yorum yağdı: "Fantezi kıyafeti gibi" 1

Sarıkaya ödülünü alırken "Bu sektöre başladığımda 15 yaşındaydım neredeyse 18 sene olmak üzere. Yollarda engeller oldu, düşmeler oldu, o zamanlarda hep elimden tutan, sırtımı yaslamak istediğimde çok önemli kadınlar vardı hayatımda. İyi ki o kadınlar var. Bizi o günlere getiren şey kadın kuvveti, kadın gücü" dedi.

Serenay Sarıkaya nın davet tarzına yorum yağdı: "Fantezi kıyafeti gibi" 2

DERİN GÖĞÜS DEKOLTESİ TERCİH ETTİ

Serenay Sarıkaya'nın ödülü sosyal medyada eleştirilere de sebep oldu. X'te "Ekranda değil ama ödülü var", "Sinem Ünsal'a Demet Özdemir'e haksızlık", "Ekranda olan biri almalıydı ödülü yorumları yapıldı.

Bu konuşma ve sezonda ekranda olmamasına rağmen aldığı ödül kadar Serenay Sarıkaya'nın derin göğüs dekolteli deri elbisesi de gündem oldu.

Serenay Sarıkaya nın davet tarzına yorum yağdı: "Fantezi kıyafeti gibi" 3


Serenay Sarıkaya'nın Türk modacı Dilara Fındıkoğlu imzalı elbisesi sosyal medyada hiç beğenilmedi. Sosyal medyada "Fantezi kıyafeti gibi olmuş", "Ya bu nasıl kıyafet sana yakışmadı", "Elbisenin kalıbı üstüne olmamış", "Hallowen partisinden buraya gelmiş gibi" yorumları yapıldı.

Serenay Sarıkaya
Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

