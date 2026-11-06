Serenay Sarıkaya ve Ajda Pekkan'dan sürpriz düet! Sosyal medya onları konuşuyor

Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirdiği özel kutlama gecesi, sanat ve televizyon dünyasından pek çok ünlü ismi buluşturdu. Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise Süperstar Ajda Pekkan ile oyuncu Serenay Sarıkaya'nın sahnede bir araya gelmesi oldu.

Etkinlikte sahne alan Ajda Pekkan ve Serenay Sarıkaya, mikrofonu birlikte tutarak düet yaptı. İkilinin aynı sahnede şarkı söylediği anlar davetliler tarafından ilgiyle karşılanırken, bu özel performans gecenin hafızalara kazınan görüntüleri arasına girdi.

HAYALİ GERÇEK OLDU

Ajda Pekkan ile Serenay Sarıkaya'nın sahnedeki buluşması, ünlü oyuncunun geçmişte yaptığı bir açıklamayı da yeniden gündeme taşıdı.

Sarıkaya'nın 2015 yılında verdiği bir röportajda Süperstar Ajda Pekkan ile düet yapmayı çok istediğini söylediği öğrenildi. Aradan geçen 11 yılın ardından oyuncu, yıllar önce dile getirdiği bu arzusunu gerçekleştirmiş oldu.