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Taşacak Bu Deniz’in kadrosuna yeni isimler katıldı! 2. sezon ne zaman?

Taşacak Bu Deniz dizisinin 2. sezon kadrosuna sürpriz oyuncular dahil oldu. Peki yeni isimler kimler, dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Merak edilen tüm detaylar belli olmaya başladı.

Taşacak Bu Deniz’in kadrosuna yeni isimler katıldı! 2. sezon ne zaman?

Taşacak Bu Deniz yeni sezon hazırlığına devam ediyor. Yeni sezonda Karadeniz’de dengeler değişirken, Koçari ve Furtuna ailelerinin hayatına girecek üç yeni karakter büyük hesaplaşmaların habercisi olacak.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Taşacak Bu Deniz dizisi yeni sezon çekimleri başladı. Ancak fenomen dizinin 2. sezonu için henüz tarih verilmedi.

Taşacak Bu Deniz’in kadrosuna yeni isimler katıldı! 2. sezon ne zaman? 1

YENİ KARAKTERLER EKLENDİ

Birbirlerine yirmi yıl sonra kavuşan Esme, Adil ve Eleni, nihayet bir aile olmaya çalışırken yuvalarını korumak için savaşacaklar. Ayla Baki’nin hayat vereceği Emriye Varoğlu, Adil Koçari’nin halası ve süt annesi. Yıllar önce Koçari’den ayrılıp yaylaya yerleşen Emriye, sözüne karşı gelmenin pek akıl kârı olmadığı çok güçlü bir Karadeniz kadını.
Taşacak Bu Deniz’in kadrosuna yeni isimler katıldı! 2. sezon ne zaman? 2

Ama Emriye köyüne eli boş dönmüyor. Yanında öfkesini ve Adil’in üstündeki büyük gücünü getiriyor. Ona göre Adil’in affedilemeyecek tek bir suçu var: Kanına sırt dönüp Şerif Furtuna’nın eski karısıyla evlenmek! Adil’i oğlundan ayırmayan Emriye, şimdi onu Esme’den ayırmaya kararlı.
Taşacak Bu Deniz’in kadrosuna yeni isimler katıldı! 2. sezon ne zaman? 3

Buse Sinem İren’in canlandıracağı Huriye Varoğlu ise Emriye’nin yanında Koçari’ye gelen, ilk bakışta kimsenin düşman saymayacağı türden bir tehlike. Cana yakın ve becerikli Huriye bir eve girdiğinde bir dakika sonra mutfağın yerini bulur, on dakika sonra çayı demler, yarım saat sonra herkes onu aileden sanır. Oysa bu sevimli köylü kızının gözü açık, hesabı kuvvetlidir. Hayat ona küçük yaşta tek bir şey öğretmiştir: Önünden geçen fırsatın arkasından bakılmaz. Huriye’nin Koçari’deki büyük fırsatının ise bir adı vardır: Adil Koçari.
Taşacak Bu Deniz’in kadrosuna yeni isimler katıldı! 2. sezon ne zaman? 4

Ali Önsöz’ün hayat vereceği Cengiz Volkov, Furtunalarla akraba olmaya hazırlanan Timur Volkov’un oğlu. Ancak babasının aksine onun silahı ne kurşun ne de kaba kuvvet. Moskova’da doğup büyümüş, Oligark çocuğu arkadaşlarıyla Londra’da okumuş, dört dil konuşan dünya vatandaşı genç bir avukat olan Cengiz’in asıl yeteneği insanları okumak. Bir hukuk metninde kimsenin görmediği açığı, bir insanda kimsenin fark edemediği zaafı bulabiliyor. Üstelik bütün bunları öylesine sıcak, neşeli ve şeytan tüylü bir adam olarak yapıyor ki karşısındakiler çoğu zaman yenildiklerini çok geç anlıyor.

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