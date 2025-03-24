Serkay Tütüncü Melih Gökçek'in o sözüne dayanamadı! Sosyal medyayı salladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek dönemindeki ihalelere dair 40 civarında yolsuzluk dosyasını savcılığa verdiklerini söylemişti.

Melih Gökçek döneminde ihalelerin belli firmalara verildiğini iddia eden Yavaş, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ihale alan firmaları anlatacağım. Ankara’dan 28 milyarlık ihale 20 firma arasında kalmış. Mansur Yavaş döneminde böyle bir şey olamaz demişti.

İmamoğlu'na yolsuzluk gözaltısı yapıldığı gün bu açıklamalar çok konuşuldu. Melih Gökçek ise bu açıklamalar gündem olunca "Ben haram yemem" dedi.

Ancak bu sözleri sosyal medyayı salladı. Öyle ki oyuncu Serkay Tütüncü bile bu sözleri görünce dayanamadı.

Tütüncü Gökçek'in sözlerine "Ekmek banarsın ekmek" tepkisinde bulundu.

İMAMOĞLU TEPKİSİ

Serkay Tütüncü İmamoğlu'nun tutuklanmasına dair de sessiz kalmamıştı. Oyuncu "Bugünün bedelini ödeyeceksiniz. Er ya da geç! ÖDEYECEKSİNİZ!" diyerek yaşananlara isyan etmişti.