MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Serkay Tütüncü Melih Gökçek'in o sözüne dayanamadı! Sosyal medyayı salladı

Mansur Yavaş'ın iddiaları sonrasında "Ben haram yemem" diyen Gökçek sosyal medyada gündeme geldi. Oyuncu Serkay Tütüncü ise bu yorumu görünce kendini tutamadı.

Serkay Tütüncü Melih Gökçek'in o sözüne dayanamadı! Sosyal medyayı salladı
Kubra Akalın

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek dönemindeki ihalelere dair 40 civarında yolsuzluk dosyasını savcılığa verdiklerini söylemişti.

Melih Gökçek döneminde ihalelerin belli firmalara verildiğini iddia eden Yavaş, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ihale alan firmaları anlatacağım. Ankara’dan 28 milyarlık ihale 20 firma arasında kalmış. Mansur Yavaş döneminde böyle bir şey olamaz demişti.

FTEIqzMWUAAmg_V

İmamoğlu'na yolsuzluk gözaltısı yapıldığı gün bu açıklamalar çok konuşuldu. Melih Gökçek ise bu açıklamalar gündem olunca "Ben haram yemem" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Melih Gökçek'in Özgür Özel'e tepkisine Oğuzhan Uğur'dan bomba yorum! Melih Gökçek'in Özgür Özel'e tepkisine Oğuzhan Uğur'dan bomba yorum!

Ancak bu sözleri sosyal medyayı salladı. Öyle ki oyuncu Serkay Tütüncü bile bu sözleri görünce dayanamadı.

Ekran görüntüsü 2025-03-24 072336

Tütüncü Gökçek'in sözlerine "Ekmek banarsın ekmek" tepkisinde bulundu.

İMAMOĞLU TEPKİSİ

Serkay Tütüncü İmamoğlu'nun tutuklanmasına dair de sessiz kalmamıştı. Oyuncu "Bugünün bedelini ödeyeceksiniz. Er ya da geç! ÖDEYECEKSİNİZ!" diyerek yaşananlara isyan etmişti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmamoğlu paylaşımı! "Adalet gecikir ama..."İmamoğlu paylaşımı! "Adalet gecikir ama..."
Tarkan'dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı!Tarkan'dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı!

Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Serkay Tütüncü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP, Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını duyurdu: "Başlıyoruz"

CHP, Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını duyurdu: "Başlıyoruz"

Şişli Belediyesi'nde kayyum dönemi! Polisler binaya girdi

Şişli Belediyesi'nde kayyum dönemi! Polisler binaya girdi

Tarkan'dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı!

Tarkan'dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı!

RTÜK Başkanı Şahin: Artık söz bitti!

RTÜK Başkanı Şahin: Artık söz bitti!

Özgür Özel'in "Mehmet Şimşek istifa etmemek için zor duruyormuş" iddiasına anında yanıt geldi!

Özgür Özel'in "Mehmet Şimşek istifa etmemek için zor duruyormuş" iddiasına anında yanıt geldi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.