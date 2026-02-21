MAGAZİN

Serveti saymakla bitmiyor! İbrahim Tatlıses 4 milyon dolar dolandırıldı

İmparator lakabıyla anılan usta sanatçı İbrahim Tatlıses, İzmir'deki evinin kapılarını Asiye Acar'ın sunduğu Pazar Gezmesi programına açtı. "Akrabanın akrabaya yaptığını akrep bile etmezmiş" diyen Tatlıses, 4 milyon dolar kaybettiğini açıkladı.

Öznur Yaslı İkier

Kanal D’nin sevilen programı Pazar Gezmesi, bu hafta Türk müziğinin “imparator”u olarak anılan İbrahim Tatlıses’in İzmir’deki evine konuk oldu.

Ünlü sanatçı, hem evinin hem de kalbinin kapılarını izleyicilere sonuna kadar açtı. Samimi açıklamalarda bulunan İbrahim Tatlıses, İstanbul’dan ayrılıp İzmir’e yerleşme sürecini anlattı. Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırılmasından da bahsetti.

"YAKLAŞIK 4 MİLYON DOLARIM GİTTİ"

"İstanbul’da vefasızlık gördüm" diyen sanatçı, İzmir’de de dolandırıldığını dile getirerek yaklaşık 4 milyon dolar kaybettiğini söyledi. Artık daha temkinli olduğunu söyleyen Tatlıses, “Merhametliyim ama vicdanım da bazı şeylere elvermiyor” sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını ifade etti.

Aile içindeki kırgınlıklarına da değinen Tatlıses, en yakınları tarafından üzüldüğünü "Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş" sözleriyle aktardı.

Oğlu Ahmet Tatlı’nın Manisa’daki 5 dairesini sattığını ancak kardeşlerine pay vermediğini iddia etti. Kızı Dilan Çıtak hakkında ise sitem dolu sözler sarf eden sanatçı, “Başı sıkışınca ‘İbrahim Tatlıses’in kızıyım’ diyor, başı sıkışmadığında 'Tanımıyorum' diyor” ifadeleriyle kırgınlığını dile getirdi.

'KARA KIZ' KİM?

Hayatında “Kara Kız” diye hitap ettiği özel birinin olduğunu söyleyen Tatlıses, ismi açıklamasa da merak uyandırdı. Asiye Acar, bu gizemin peşine düşse de sanatçı detay vermekten kaçındı.

MAL VARLIĞI YENİDEN GÜNDEMDE

Usta sanatçının; Kuşadası’nda 8 dönüm arazi üzerine kurulu, 6 katlı, 157 odalı ve tam 314 yatak kapasiteli dev Tatlıses Otel’i, İstanbul'da beş kebap salonu, bir uydu kanalı ve D-Smart üzerinden yayın yapan bir TV kanalı bulunuyor.

İbrahim Tatlıses
