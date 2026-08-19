Sette kriz çıktığı iddia edilmişti! Öngörü ne zaman, konusu ne?

Hilal Altınbilek ve Serkan Çayoğlu'nun başrollerini paylaştığı Öngörü filmi daha yayınlanmadan gündem oldu. Öngörü konusu ve yayın tarihi merak edildi.

ÖNGÖRÜ NE ZAMAN?

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği ve senaryosunu Sema Ergenekon'un yazdığı bir dram/aşk yapımı olan film Öngörü 28 Ağustos'ta Disney+’da yayınlanacak.

ÖNGÖRÜ KONUSU

Drama türündeki filmde, rüyalarında başkalarının geleceğini görebilen Selen (Hilal Altınbilek), bu sıra dışı yeteneğiyle hayatını ve çevresindekilerin kaderini değiştirmeye çalışır. Ancak bir öngörü, onu beklemediği bir aşka ve zorlu bir sınava sürükler. Kemal'le (Serkan Çayoğlu) kesişen yolları, aşk ve tehlike arasında dengede duran bir mücadeleyi başlatır. Selen'in vereceği kararlar hem kendi hayatını hem de Kemal'in geleceğini derinden etkileyecektir.

ÖNGÖRÜ OYUNCULARI

Öngörü kadrosunda Hilal Altınbilek ve Serkan Çayoğlu’nun yanı sıra Olcay Yusufoğlu, Bora Karakul, Sema Mumcu, Gökçen Gökçebağ, Yiğit Kalkavan, Sedat Savtak, Doruk Hasret Arı ve Kuzey Özcan yer alıyor.

SETTE KRİZ İDDİASI

Özge Gürel sette fazla sevişme sahnesi olduğu gerekçesiyle eşi Serkan Çayoğlu’yla 1 ay konuşmadığı iddia edilmişti.