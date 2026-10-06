Sevda Dalgıç boşanma kararı sonrası imaj değiştirdi! Esmerdi kızıl oldu

2007-2012 yılları arasında yayınlanan 'Arka Sıradakiler’ dizisinde hayat verdiği ‘Özge’ karakteriyle ünlenen Sevda Dalgıç iş insanı Dilge Emir Güvenç ile boşanma kararı almıştı.



Oyuncu "Olmadı! Eşime karşı saygım sonsuz ama bazen olmuyor işte! İnşallah anlaşarak, huzurlu bir şekilde ayrılırız" demişti.

Ayrılık haberlerinden kısa süre sonra Sevda Dalgıç değiştirdiği imajıyla gündeme geldi.

Arka Sıradakiler döneminde sarı saçlarıyla tanınan Sevda Dalgıç saçlarını kısacık kestirip kızıl tonları tercih etti.

Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, kızıl saçlarıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Oyuncu paylaşımına "12 yıl sonra esmerlikten vazgeçiyorum" notunu düştü.



Sevda Dalgıç'ın yeni imajı takipçilerinden ilgi gördü. Oyuncuya "Çok yakışmış", "Ayrılık yaradı", "Boşanma sonrası kendini hemen yeniden yarattı", "Çok güzelsin" yorumları yağdı.