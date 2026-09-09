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Sevdan Bir Ateş BAŞLIYOR! Sevdan Bir Ateş nerede çekiliyor, konusu ne? İşte oyuncu kadrosu

Show TV’nin CNP Film imzalı yeni dizisi “Sevdan Bir Ateş” bu akşam ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ı başrollerde buluşturan yapım konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. İşte yeni dizi hakkında tüm merak edilenler...

Sevdan Bir Ateş BAŞLIYOR! Sevdan Bir Ateş nerede çekiliyor, konusu ne? İşte oyuncu kadrosu
Öznur Yaslı İkier

Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ı başrollerde buluşturan Sevdan Bir Ateş dizisi ilk bölümüyle yayın hayatına merhaba diyor. Kapadokya’nın eşsiz atmosferiyle bütünleşen sahneleri ve güçlü oyunculuklarıyla dikkat çeken dizi sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor.

SEVDAN BİR ATEŞ 1. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Tren istasyonu büyük bir karşılaşmaya ve Leyla’nın kızı ile Mirza arasında yapacağı bir seçime gebedir.

Mirza düğününe bir kaç gün kala kaçırılan yeğenini bulmak için Halep’e gider. Halep’te ise kayıp nişanlısı Leyla ve henüz varlığından haberi olmayan altı yaşındaki kızı Hüma tam yedi yıldır bir gün Mirza’nın onları bulmasını ve evlerine dönmeyi beklemektedir. Kerem’i arayan Mirza’nın yolu Leyla’yı kaçırıp evlenen Nasim’in dükkanına kadar varır.

Ancak Leyla orada tutsak edildiğini bir türlü Mirza’ya duyuramaz ve Halep’ten kızını ve kendisini sağ salim çıkarabilmek için tehlikeli bir oyuna başlar.

Mirza ise bebeği alabilmek için kendisine telefonla ulaşan Sara isimli bir kadını ve kızını Türkiye’ye kaçırmaya razı olmuştur. Ancak buluşmak için sözleştikleri tren istasyonu büyük bir karşılaşmaya ve Leyla’nın kızı ile Mirza arasında yapacağı bir seçime gebedir.

Sevdan Bir Ateş BAŞLIYOR! Sevdan Bir Ateş nerede çekiliyor, konusu ne? İşte oyuncu kadrosu 1

SEVDAN BİR ATEŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Mirza ile Leyla’nın yıllar önce yarım kalan hikayesi bugüne taşıyor. Mirza’nın Leyla’ya ettiği yemin, Leyla’nın başka bir yere gönderilmesi ve uzun yıllar sonra ikilinin yeniden karşı karşıya gelmesi, geçmişte yaşananlara dair merakı giderek artırıyor.

Bir yanda Leyla’nın hayatını değiştiren ayrılık, diğer yanda Mirza’nın konaktaki düğün hazırlıkları yer alırken; yıllar sonra gelen bu yüzleşme, ikili arasındaki kapanmamış hesapların da habercisi oluyor.

Sevdan Bir Ateş OYUNCU KADROSU:
Murat Ünalmış ile Özge Özacar’ı başrollerde buluşturan dizinin oyuncu kadrosunda Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş, Taner Rumeli, Sezin Bozacı, Yeşim Gül, İsmail Hakkı, Beyti Engin, Evren Duyal, Hande Canpolat, Yusuf Gökhan Atalay, Ceren Taşçı, Aslıhan Karalar, Yiğit Yalkın, Dorukcan Sarıduman, Süleyman Felek, Azra Sare, Melih Kırkbir, Kayra Sır, Ege Gönülal, Beyza Karabacak ve Okday Korunan yer alırken, konuk oyuncu kadrosunda ise Soydan Soydaş, Sermet Yeşil ve Süreyya Kilimci gibi değerli isimler yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Ünalmış Özge Özacar Sevdan Bir Ateş dizisi
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