Usta müzisyen Cengiz Coşkuner yoğun bakıma kaldırıldı! Solunum sıkıntısı sonrası entübe edildi

Türk müziğinin önemli isimlerinden Cengiz Coşkuner, Muğla'nın Datça ilçesinde tatil yaparken yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi Datça Devlet Hastanesi'nde yapılan 76 yaşındaki sanatçının sağlık durumu merak ediliyor.

İlk müdahalesi Datça Devlet Hastanesi'nde yapılan Coşkuner, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine önce Marmaris'e, ardından Bodrum'daki özel hastaneye sevk edildi.

ENTÜBE EDİLDİ

Yoğun bakıma alınan Coşkuner'in tedavisinin entübe olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

PEK ÇOK İSİMLE ÇALIŞTI

Elektrogitarı kendine özgü tarzıyla icra eden Coşkuner, kariyeri boyunca Orhan Gencebay, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Selami Şahin, Coşkun Sabah ve Neşe Karaböcek gibi çok sayıda sanatçıyla çalıştı.

Cengiz Kurtoğlu'nun seslendirdiği "Duvardaki Resim", "Gelin" ve "Unutulan" gibi eserlerin bestelerini yapan Coşkuner, 1986'dan itibaren yayımladığı çok sayıda enstrümantal albümle tanınıyor.