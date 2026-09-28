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Usta müzisyen Cengiz Coşkuner yoğun bakıma kaldırıldı! Solunum sıkıntısı sonrası entübe edildi

Türk müziğinin usta gitaristi, besteci ve aranjörü Cengiz Coşkuner'den üzen haber geldi. Datça'da tatil yaptığı sırada aniden rahatsızlanan 76 yaşındaki sanatçı, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Bodrum'da yoğun bakıma alındı ve entübe edildi.

Usta müzisyen Cengiz Coşkuner yoğun bakıma kaldırıldı! Solunum sıkıntısı sonrası entübe edildi

Türk müziğinin önemli isimlerinden Cengiz Coşkuner, Muğla'nın Datça ilçesinde tatil yaparken yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi Datça Devlet Hastanesi'nde yapılan 76 yaşındaki sanatçının sağlık durumu merak ediliyor.

İlk müdahalesi Datça Devlet Hastanesi'nde yapılan Coşkuner, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine önce Marmaris'e, ardından Bodrum'daki özel hastaneye sevk edildi.

ENTÜBE EDİLDİ

Yoğun bakıma alınan Coşkuner'in tedavisinin entübe olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

Usta müzisyen Cengiz Coşkuner yoğun bakıma kaldırıldı! Solunum sıkıntısı sonrası entübe edildi 1

PEK ÇOK İSİMLE ÇALIŞTI

Elektrogitarı kendine özgü tarzıyla icra eden Coşkuner, kariyeri boyunca Orhan Gencebay, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Selami Şahin, Coşkun Sabah ve Neşe Karaböcek gibi çok sayıda sanatçıyla çalıştı.

Usta müzisyen Cengiz Coşkuner yoğun bakıma kaldırıldı! Solunum sıkıntısı sonrası entübe edildi 2

Cengiz Kurtoğlu'nun seslendirdiği "Duvardaki Resim", "Gelin" ve "Unutulan" gibi eserlerin bestelerini yapan Coşkuner, 1986'dan itibaren yayımladığı çok sayıda enstrümantal albümle tanınıyor.

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yoğun bakım
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