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Sevdiğim Sensin 19. bölüm 2. fragman: "Erkan senin oğlun değil"

Sevdiğim Sensin'in 19. bölümünden ikinci fragman geldi. Dicle ve İnci'nin karşı karşıya geldiği anlar dikkat çekerken, Dicle'nin İngilizce öğrenmeye çalıştığı sahne sosyal medyada tepki çekti. Seyirciden senaristlere peş peşe eleştiri geldi.

Sevdiğim Sensin 19. bölüm 2. fragman: "Erkan senin oğlun değil"
Nebahat Kübra Akalın

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı Sevdiğim Sensin, ikinci sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor. Erkan ve Dicle'nin hikayesini konu alan dizinin 19. bölümünden yayınlanan ikinci fragman, bu kez hikâyeden çok seyirci yorumlarıyla gündeme geldi.

Dizinin fragmanında İnci ve Dicle'nin karşı karşıya geldiği anlar dikkat çekti. Ayrıca okuma yazmayı bile henüz bilmeyen Dicle'nin İngilizce öğrenmeye çalışması da seyirciden tepki çekti.

Sevdiğim Sensin 19. bölüm 2. fragman: "Erkan senin oğlun değil" 1

Erkan için üzülen Dicle, Erkan’ın Fikret’in oğlu olduğunu öğrenmişti. Fragmanda bu bilgiyi Dicle komada olan Esat'a da söylerken görüldü.

Sevdiğim Sensin 19. bölüm 2. fragman: "Erkan senin oğlun değil" 2

Fragman seyircinin yine hoşuna gitmedi. Dicle sahnelerini çok basit bulan seyirci senaristleri eleştirdi.
Sevdiğim Sensin 19. bölüm 2. fragman: "Erkan senin oğlun değil" 3

Sosyal medyada "Bu tanıtım çok kötü silin", "Bu ne ya senaryo fenalaştı", "Ya karakterleri mahvettiniz" yorumları yapıldı.

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Sevdiğim Sensin dizisi
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