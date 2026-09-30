Sevdiğim Sensin 19. bölüm 2. fragman: "Erkan senin oğlun değil"

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı Sevdiğim Sensin, ikinci sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor. Erkan ve Dicle'nin hikayesini konu alan dizinin 19. bölümünden yayınlanan ikinci fragman, bu kez hikâyeden çok seyirci yorumlarıyla gündeme geldi.

Dizinin fragmanında İnci ve Dicle'nin karşı karşıya geldiği anlar dikkat çekti. Ayrıca okuma yazmayı bile henüz bilmeyen Dicle'nin İngilizce öğrenmeye çalışması da seyirciden tepki çekti.

Erkan için üzülen Dicle, Erkan’ın Fikret’in oğlu olduğunu öğrenmişti. Fragmanda bu bilgiyi Dicle komada olan Esat'a da söylerken görüldü.

Fragman seyircinin yine hoşuna gitmedi. Dicle sahnelerini çok basit bulan seyirci senaristleri eleştirdi.



Sosyal medyada "Bu tanıtım çok kötü silin", "Bu ne ya senaryo fenalaştı", "Ya karakterleri mahvettiniz" yorumları yapıldı.