Burcu Esmersoy saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı tam not aldı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve günlük hayatından sıkça kesitler paylaşan ünlü isimlerden biri olan Burcu Esmersoy şimdi de yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti.

Esmersoy, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kestirdi. Ünlü isim, son halini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Burcu Esmersoy, "Her sene doğum günü haftamda saçımı kestiririm biliyorsunuz... Ama bu kez gerçekten çok severek, çok beğenerek bu boya geldik" dedi.

YORUM YAĞDI

Esmersoy'un yeni görünümü takipçilerinden yine tam not aldı. Ünlü isme; 'her hali güzel', 'bu kadına her şey yakışıyor' gibi yorumlar yapıldı.