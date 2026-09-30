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Hakan Ural canlı yayında çok sert çıktı: “Uyuşturucu satsan bu kadar para kazanamazsın”

Fon soruşturması kapsamında gündeme gelen milyarlarca liralık para hareketleri tartışılırken Hakan Ural, Kanal D ekranlarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ural, yüksek getirili işlemler üzerinden yaşananları eleştirirken SPK'yı da sert sözlerle hedef aldı.

Hakan Ural canlı yayında çok sert çıktı: “Uyuşturucu satsan bu kadar para kazanamazsın”

Fon soruşturmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, Kanal D ekranlarında yayınlanan programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hakan Ural'ın sözleri dikkat çekti. Yüksek tutarlı yatırımların kısa sürede katlanarak büyümesini eleştiren Ural, “63 milyon koyuyorsun, 500 milyon oluyor, çıkmıyorsun” diyerek yaşanan sürece tepki gösterdi. Ural, açıklamalarının devamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) denetim sürecini de sorguladı.

“63 MİLYON KOYUYORSUN, 500 MİLYON OLUYOR”

Programda yüksek getirili yatırım iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hakan Ural, kendi üzerinden bir örnek vererek kısa sürede olağanüstü kazanç sağlandığı senaryoda dahi yatırımcının neden çıkış yapmadığını sorguladı.

Ural, “63 milyonuma iki gün sonra dediler ki; ‘Ya Hakan abi, senin 63 vardı ya, 100 milyon oldu.’ Uyuşturucu satsan bu kadar para kazanamazsın” ifadelerini kullandı.

Kazancın daha da yükselmesi halinde yatırımcının tavrının değişip değişmeyeceğini anlatan Ural, örneğini şöyle sürdürdü:

“Ertesi gün gelip diyorlar ki: ‘Hakan abi, paran 200 milyon oldu.’ Koyduğunun iki katı, üç katı oldu diyorlar. Yine çıkmıyorum. 20 gün sonra diyorlar ki ‘500 milyon oldu.’ 500... Çıkmıyorum.”

Hakan Ural canlı yayında çok sert çıktı: “Uyuşturucu satsan bu kadar para kazanamazsın” 1

“HİÇ GÖZÜNÜZ DOYMAZ MI?”

Ural, açıklamalarının devamında milyarlarca liraya ulaşan kazanç iddialarına ilişkin sert ifadeler kullandı.

“Milyar olmuş para, çıkmıyor. Ne zaman ki diyorlar ki ‘Operasyon geliyor’...” diyen Ural, yaşanan sürecin arkasında bir organizasyon olduğu yönündeki değerlendirmelere de tepki gösterdi.

Programdaki diğer isimlerin de “Tezgah” ifadesini kullanmasının ardından Ural, “Hiç gözünüz doymaz mı?” diyerek söz konusu para hareketlerine ilişkin eleştirilerini sürdürdü.

“EN BÜYÜK SIKINTILI YER SPK”

Hakan Ural'ın açıklamalarında en dikkat çeken başlıklardan biri ise SPK'ya yönelik sözleri oldu.

Ural, “En büyük sıkıntılı yer SPK. Sen iki yıldan beri bu skandallara göz göre göre...” diyerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun süreçteki rolünü sorguladı.

Ural, kurumların sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini savunarak, “Hiç bana mazeret anlatma” ifadelerini kullandı.

Hakan Ural canlı yayında çok sert çıktı: “Uyuşturucu satsan bu kadar para kazanamazsın” 2

KAYA ÇİFTİNİN ADI DA FON SORUŞTURMASINA KARIŞMIŞTI

Fon soruşturması kapsamında eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerindeki işlemleri de kamuoyunun gündemine gelmişti.

Kamuoyuna yansıyan iddialara göre Kaya çifti, söz konusu hisselere toplam 163 milyon 46 bin lira yatırdı ve satış işlemlerinin ardından yaklaşık 2,17 milyar lira elde etti. Bu rakamların Kaya çiftinin kesinleşmiş işlem dökümü olarak resmi makamlarca açıklanmadığına dikkat çekildi.

Kaya, fon tartışmalarının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılmıştı. Ömer Çelik, Kaya'nın MYK ve MKYK üyeliklerinden affının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiğini açıklamıştı.

Öte yandan 29 Eylül'de Kaya çiftiyle ilgili yeni bir iddia daha gündeme geldi. Ekonomim'in haberine göre yaklaşık 2,2 milyar liralık tutarın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen hesaba aktarıldığı öne sürüldü

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