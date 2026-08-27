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Sevdiğim Sensin 2. sezon fragmanı! Sevdiğim Sensin ne zaman?

Geçtiğimiz sezonun en iddialı dizilerinden olan Sevdiğim Sensin'den beklenen fragman geldi. Sevdiğim Sensin 2. fragmanı sonrası dizinin ne zaman ekrana geleceği de merak edildi.

Sevdiğim Sensin 2. sezon fragmanı! Sevdiğim Sensin ne zaman?

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı, ilk sezonuyla reyting rekorları kıran Sevdiğim Sensin’in merakla beklenen yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı. Sevdiğim Sensin 2. sezon fragmanı seyirciyi heyecanlandırdı.

Heyecanı zirveye taşıyan tanıtım, yeni sezona dair dikkat çekici ipuçları sunuyor.

Tanıtımda; Erkan ve Dicle’nin birbirine kavuştuğu ve geleceğe umutla baktığı romantik anlar öne çıkıyor. İki sevdalının bir daha ayrılmamak üzere söz verdiği büyüleyici sahnelere Dicle’nin tutuklanması gölge düşürüyor.

Sevdiğim Sensin 2. sezon fragmanı! Sevdiğim Sensin ne zaman? 1

Elleri kelepçeli ve gözü yaşlı Dicle’yi gören Erkan’ın yaşadığı büyük şaşkınlık, yeni sezona dair merakı iyice artırıyor.

Sevdiğim Sensin 2. sezon fragmanı! Sevdiğim Sensin ne zaman? 2

Sosyal medyada fragman gelir gelmez olay oldu. Kimi fragmanın çok kafa karıştırıcı olduğunu söylerken kimi ise iki oyuncunun sesinde farklılık olduğunu ifade etti.

Sevdiğim Sensin 2. sezon fragmanı! Sevdiğim Sensin ne zaman? 3

Dizinin fanları ise "Çok özledik", "Artık başlasın" yorumlarında bulundu.

SEVDİĞİM SENSİN NE ZAMAN?

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in merakla beklenen dizisi Sevdiğim Sensin için henüz tarih verilmedi. Dizinin eylül ayında ekrana gelmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sevdiğim Sensin dizisi
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