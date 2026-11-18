"Sevdiğim Sensin dizisinde Esat öldü mü?" sorusu, 24. bölümün final sahnesinin ardından izleyicilerin gündemine oturdu. Hüseyin Avni Danyal'ın hayat verdiği Esat Aldur'un yerde hareketsiz kaldığı anlar büyük merak uyandırdı. Peki Esat karakteri diziden ayrılıyor mu?

SEVDİĞİM SENSİN ESAT ALDUR ÖLÜYOR MU?

Sevdiğim Sensin 25. bölüm fragmanında Esat'ın cenazesi göründü.

Sevdiğim Sensin'in Esat'ının akıbeti merak edilirken role hayat veren Hüseyin Avni Danyal'ın ise yeni dizisi belli oldu. Hüseyin Avni Danyal daha diziden ayrılmadan yeni sözleşmeyi imzaladı.

Prime Video’nun yeni sezonundaki en iddialı yerli içeriklerinin başında gelen Eşref Tek dizisinden teklif alan oyuncu, Derin’in (Aybüke Pusat) babası Tayfun’a hayat verecek.

KUMAR BARONUNU OYNAYACAK

Eşref Tek'te kumar baronu Tayfun’u usta aktör Hüseyin Avni Danyal canlandıracak. Derin üzerine titreyen babasının intikamını almak için tesadüfen tanıştığı Eşref’le karşı karşıya gelecek.