Kanal D’nin Yeşilçam esintili dizisi Haysiyet, dün akşam 11. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayan dizi hakkında final kararı alınırken, ekran macerasını ne zaman noktalayacağı da belli oldu.

Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan ve Merih Öztürk’ün başrollerini paylaştığı dizinin 13. bölümüyle final yapacağı öğrenildi.

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ

Final kararıyla gündeme gelen Haysiyet'in yayın gününde de değişikliğe gidildi. Salı akşamları ekrana gelen dizi, artık perşembe günleri izleyiciyle buluşacak. Dizinin yeni bölüm fragmanında yayın günündeki değişiklik de duyuruldu.

YERİNE SUSUZ YAZ GELİYOR

Öte yandan Haysiyet'in boşalttığı salı akşamı kuşağının yeni adresi de belli oldu. Kanal D'nin fragmanıyla duyurduğu Susuz Yaz, 1 Aralık itibarıyla salı akşamları izleyici karşısına çıkacak.