Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir 'temizlik hastası' çıktı!

Sevdiğim Sensin dizisiyle büyük beğeni toplayan Helin Kandemir, İbrahim Selim'in konuğu oldu. Selim'in sorularına verdiği samimi yanıtlarla dikkat çeken Sevdiğim Sensin'in Dicle'si temizlik hastası çıktı.

İbrahim Selim'in sorusu üzerine anlatmaya başlayan Helin Kandemir şunları söyledi:

"Favori temizlik hackim iki tane var. Biri kolonya. Evden mesela setten geldim. Çıkaracağız her şeyi. Kolonyalayacağız, sileceğiz. Yarına hani sete gideceksem eğer hani o böyle mis gibi kokar. Kolonya kokar yani. Şimdi elimize yüzümüze değdiyoruz ya telefonumuzu bütün gün. O mutlaka kolonyalayacağım." dedi.

Kandemir devamında ise "İkinci diş fırçası tabii ki. Temizlik yaparken diş fırçası hiç kullanmadınız mı ya ben deli miyim?" ifadelerini kullandı.

HELİN KANDEMİR KAÇ YAŞINDA?

Sevdiğim Sensin dizisiyle büyük beğeni toplayan Helin Kandemir geçtiğimiz hafta 22 yaşına girdi. Kandemir 2024 doğumlu.