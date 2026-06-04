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Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir ticarete atıldı! Annesiyle ortak oldu

Şimdilerde ekranların sevilen dizisi Sevdiğim Sensin'de hayat verdiği Dicle karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Helin Kandemir ticarete atıldı. Ünlü oyuncu annesiyle el ele verip butik açtı.

Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir ticarete atıldı! Annesiyle ortak oldu
Öznur Yaslı İkier

Doğduğun Ev Kaderindir, Kağıt Ev, Duy Beni, Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar ile Sevdiğim Sensin gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Helin Kandemir şimdi de ticari yatırımıyla dikkat çekti.

Helin Kandemir, annesiyle beraber açtıkları butiğin önünde yan yana poz verdikleri kareyi sosyal medya üzerinden paylaştı.

Tesettür mağazası açan Kandemir'in annesi ile pozları kısa sürede beğeni topladı.

Sevdiğim Sensin in Dicle si Helin Kandemir ticarete atıldı! Annesiyle ortak oldu 1

Kandemir'e sosyal medyada; 'Bol kazançlar', 'Allah bereket versin', 'Hayırlı olsun' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Helin Kandemir
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