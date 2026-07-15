Sevdiğim Sensin'in Erkan'ı Aytaç Şaşmaz gönlünü bakın kime kaptırmış! Set aşkı ortaya çıktı

Sevdiğim Sensin'in Erkan'ı Aytaç Şaşmaz özel hayatıyla gündeme geldi. HBO Max’in en sevilen yerli içeriklerinin başında gelen “Kaosun Anatomisi” dizisinde başrolü paylaşan Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk’ün setteki arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü iddia edildi.

Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk’ün mayıs ayından beri birliktelik yaşadığı söyleniyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çiftin beraberliği Emin Alper’in Kıbrıs’ta çekimleri devam eden “İnsanlar” dizisinin setinde gün yüzüne çıktı. Yeni sezonda Aytaç Şaşmaz, sevgilisi Serra Arıtürk’ü Kıbrıs çekimlerinde geçen günlerde ziyaret etti. İkilinin mutluluğu dikkat çekti.