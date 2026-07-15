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Sevdiğim Sensin'in Erkan'ı Aytaç Şaşmaz gönlünü bakın kime kaptırmış! Set aşkı ortaya çıktı

Star Tv'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin'de hayat verdiği 'Erkan' rolü ile büyük beğeni toplayan Aytaç Şaşmaz şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Şaşmaz'ın güzel oyuncu Serra Arıtürk ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Sevdiğim Sensin'in Erkan'ı Aytaç Şaşmaz gönlünü bakın kime kaptırmış! Set aşkı ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

Sevdiğim Sensin'in Erkan'ı Aytaç Şaşmaz özel hayatıyla gündeme geldi. HBO Max’in en sevilen yerli içeriklerinin başında gelen “Kaosun Anatomisi” dizisinde başrolü paylaşan Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk’ün setteki arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü iddia edildi.

Sevdiğim Sensin in Erkan ı Aytaç Şaşmaz gönlünü bakın kime kaptırmış! Set aşkı ortaya çıktı 1

Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk’ün mayıs ayından beri birliktelik yaşadığı söyleniyor.

Sevdiğim Sensin in Erkan ı Aytaç Şaşmaz gönlünü bakın kime kaptırmış! Set aşkı ortaya çıktı 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çiftin beraberliği Emin Alper’in Kıbrıs’ta çekimleri devam eden “İnsanlar” dizisinin setinde gün yüzüne çıktı. Yeni sezonda Aytaç Şaşmaz, sevgilisi Serra Arıtürk’ü Kıbrıs çekimlerinde geçen günlerde ziyaret etti. İkilinin mutluluğu dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Aytaç Şaşmaz Serra Arıtürk
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