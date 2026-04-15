Sevdiğim Sensin'in Feride'si Rojbin Erden direk dansı öğrendi!

Star TV'nin fenomen dizisi 'Sevdiğim Sensin' oyuncuları da gündeme geliyor. Sevdiğim Sensin dizisinde son olarak Feride rolüyle Rojbin Erden dahil oldu. Dizide kritik bir role sahip olan güzel oyuncu paylaşımlarıyla da merak ediliyor.

Sevdiğim Sensin'in Feride'si Rojbin Erden kısa süre önce Sultana filmi için ciddi bir çalışma içine girdi. Direk dansçısı rolünde olan Erden film için dans eğitimleri aldı.

Başarılı oyuncu sosyal medyada sıkı çalışma anlarını paylaşarak dikkat çekti. Film için sıkı bir eğitim alan ve zaman zaman zorlansa da pes etmeyen oyuncunun filmdeki sahneleri de merak ediliyor.

Sevdiğim Sensin'in Feride'sinin yaptığı paylaşımlara ise beğeniler gecikmedi.

SULTANA KONUSU

Başrollerini Tuba Büyüküstün, Derya Pınar Ak, Seray Kaya, Rojbin Erden, Begüm Akkaya, Şirin Sultan Saldamlı ve usta oyuncu Itır Esen'in paylaştığı Sultana; kadınların kendi aralarındaki hiyerarşiyi ve hayatta kalma mücadelelerini sert bir dille ele alıyor.



Sultana’nın erkek oyuncu kadrosunda ise Taro Emir Tekin, Hakan Kurtaş ve Çağlar Çorumlu var.