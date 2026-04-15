MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Sevdiğim Sensin'in Ferman'ı açıkladı: Bir anda gözlerimden yaşlar süzüldü

Sevilen dizi Sevdiğim Sensin'de Ferman ve Dicle'nin bir sahnesi paylaşıldı. Dizide Ferman'a hayat veren Emrah Aytemur o sahneye dair yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Sevdiğim Sensin'in Ferman'ı açıkladı: Bir anda gözlerimden yaşlar süzüldü

Reyting sıralamasındaki başarısıyla adından söz ettiren Sevdiğim Sensin dizisinde Ferman ve Dicle'nin bir sahnesi paylaşıldı. Sahneye dair "Ferman'ın manipülatör olarak olağanüstü becerilerini sergiliyor ve kardeşlerini itaat etmeye, uymaya ve ondan korkmaya nasıl başarıyla yönlendirdiğini gösteriyor. Her iki oyuncu da burada performanslarıyla parlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca seyirci Emrah Aytemur'a teşekkür ederek "Ferman'ın Dicle'nin hafızasını yavaş yavaş yoklarken tonu ustalıkla belirliyor; klasik manipülasyon tekniklerini kullanarak zihninde kafa karışıklığı ve şüphe tohumları ekiyor, sonunda Derya'nın sevgilisiyle kaçma planlarını masumca ifşa ettiği için onu suçluluk duygusuna boğuyor" denildi.

"KIZDIM, BAĞIRDIM"

Sevdiğim Sensin'in Ferman'ı ise bu paylaşımı yeniden paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

"Bu sahne oynadığım tüm sahnelerin ötesinde beni oynadıktan sonra etkisi altında bırakan tek sahneydi. Helin muhteşemdi gerçekten. Ve sahne biter bitmez Ferman'la ilk kez aramda bir mesafe hissettim. Kızdım. Bağırdım Ferman’a. Emrah olarak eve döndüğümde duygusunu hala hissettiğim ve bir an gözlerimden yaşların süzüldüğü bir sahneydi. Kıymetli bir analiz olmuş."

Anahtar Kelimeler:
Helin Kandemir Sevdiğim Sensin dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.