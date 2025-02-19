MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sevenlerini korkuttu! Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

Sevenlerini korkuttu! Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
19.02.2025 18:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teşkilat'ın yıldızı ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, sete giderken trafik kazası geçirdi. Kazayla ilgili incelem başlatıldı. Sağlık durumu nasıl?

Sevenlerini korkuttu! Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

Birçok başarılı yapımda rol aldıktan sonra Söz dizisiyle yıldızı parlayan Tolga Sarıtaş Teşkilat dizisiyle ekranlara dönmüştü. Severek izlenen ünlü oyuncudan hayranlarını telaşlandıran bir haber geldi.

tolga-saritas-teskilat-dizisinin

TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ!

Çekim için sete giden ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş trafik kazası geçirdi. Sarıtaş’ın otomobiline başka bir araç arkadan çarptı. Kaza nedeniyle maddi hasar meydana gelirken ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

tunagazete1

Mynet'in Sesi
Estetiksiz hali ortaya çıktı! Meğer gamzeleri bile... Estetiksiz hali ortaya çıktı! Meğer gamzeleri bile...
Aşk Sadece Bir An filminin tanıtımında skandal olay!Aşk Sadece Bir An filminin tanıtımında skandal olay!
Anahtar Kelimeler:
Tolga Sarıtaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kar bir anda etkisini artırdı! Eve dönenler zor anlar yaşadı

İstanbul'da kar bir anda etkisini artırdı! Eve dönenler zor anlar yaşadı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan için gözaltı kararı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan için gözaltı kararı

Son dakika! Galatasray'dan TFF'ye 'yabancı hakem' tepkisi

Son dakika! Galatasray'dan TFF'ye 'yabancı hakem' tepkisi

Ultra lüks eviyle gündemde! Görenler hayran kaldı

Ultra lüks eviyle gündemde! Görenler hayran kaldı

Derbinin hakemi büyük oranda belli oldu! G.Saray ayaklandı: İstemiyoruz...

Derbinin hakemi büyük oranda belli oldu! G.Saray ayaklandı: İstemiyoruz...

Galatasaray'ın Avrupa maçı ertelenecek mi?

Galatasaray'ın Avrupa maçı ertelenecek mi?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Rahat giyinin, şık görünün! Tarzınızı yükseltecek Wrangler ürünleri indirimde

Rahat giyinin, şık görünün! Tarzınızı yükseltecek Wrangler ürünleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.