Sevenlerini korkuttu! Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

Birçok başarılı yapımda rol aldıktan sonra Söz dizisiyle yıldızı parlayan Tolga Sarıtaş Teşkilat dizisiyle ekranlara dönmüştü. Severek izlenen ünlü oyuncudan hayranlarını telaşlandıran bir haber geldi.

TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ!

Çekim için sete giden ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş trafik kazası geçirdi. Sarıtaş’ın otomobiline başka bir araç arkadan çarptı. Kaza nedeniyle maddi hasar meydana gelirken ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.