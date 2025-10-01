MAGAZİN

Sex And The City'nin cesur güzeli Kim Cattrall son haliyle olay oldu!

Sex And The City'nin cesur güzeli Kim Cattrall yıllara meydan okuyan görüntüsüyle adından söz ettirdi. Bir markanın yüzü olan güzel oyuncu pozlarıyla beğeni topladı.

Sex And The City'nin cesur güzeli Kim Cattrall son haliyle olay oldu!

Sex And The City yıldızı Kim Cattrall, Debenhams’ın yeni yüzü oldu ve ünlü markanın göz alıcı kampanyasında başrolü üstlendi.

Samantha Jones karakterine hayat veren 69 yaşındaki Kim Cattrall cesur, eğlenceli ve ışıltılı koleksiyonun tanıtıldığı Designers at Debenhams kampanyasının dönüşüne öncülük ediyor.

Sex And The City nin cesur güzeli Kim Cattrall son haliyle olay oldu! 1

Etkileyici karelerde Kim, canlı renkler, dikkat çekici kürk mantolar ve parlak mini elbiselerle parti sezonuna şimdiden damgasını vurdu.

Sex And The City nin cesur güzeli Kim Cattrall son haliyle olay oldu! 2

Bir fotoğrafta, kırmızı payetli derin dekolteli mini elbiseyle göz kamaştıran Kim, kombini büyük altın kolye ve sivri burun stiletto ayakkabılarla tamamladı.

Sex And The City nin cesur güzeli Kim Cattrall son haliyle olay oldu! 3

Kıyafetine daha da iddialı bir dokunuş ekleyen oyuncu, omuzlarına canlı fuşya rengi uzun bir kürk manto alarak kameraya etkileyici bir bakış attı.

Sex And The City yıldızı Kim Cattrall yıllara meydan okuyan görüntüsüyle de büyük beğeni topladı.

dizi
