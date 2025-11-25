MAGAZİN

Seyirci isyan etti: "Kendini nesneleştirip kadın yarışmacıları görmezden geliyor'

I’m A Celebrity izleyicileri isyanda: Kelly Brook’a fazla ekran süresi verildiğini düşünen seyirciler sosyal medyada eleştirilerini dile getiriyor.

Seyirci isyan etti: "Kendini nesneleştirip kadın yarışmacıları görmezden geliyor’

Bu yılın I’m A Celebrity sezonu hız kesmeden devam ederken, bazı ünlülerin diğerlerinden çok daha fazla ekran süresi alması gündem oldu.

Özellikle bir dönemin 'seks sembolü' olan 46 yaşındaki Kelly Brook çok fazla ön planda. İzleyiciler adaletsiz ekran süresinden şikâyetçi.

Son bir haftadır sosyal medyada birçok izleyici, Kelly Brook’un diğer yarışmacılara kıyasla çok daha fazla ön planda olduğunu düşünüyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, “Editörler neden Kelly’ye bu kadar takmış durumda?” yorumları dikkat çekti.

Bir izleyici, “Cumartesi bölümünü izledim, resmen kimse yokmuş gibi Kelly her sahnede" derken bir başka izleyici "Kelly tam anlamıyla erkek odaklı" dedi.

Kelly’nin geçmişte FHM ve GQ gibi erkek dergileri için verdiği pozlara vurgu yapan bazı izleyiciler ise onun hâlâ “içerik oluşturmak için kendini cinselleştirdiği” görüşünde.

Kelly Brook, I’m A Celebrity tarihinde soyunan ilk kadın yarışmacı olarak da gündeme gelmişti; bu da tartışmayı daha da alevlendirdi.

