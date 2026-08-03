Seyirciden eleştiri almıştı! Daha 17 için flaş karar

Kanal D’nin “Daha 17” dizisi hem ekranda, hem de dijital mecralarda izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. 2 Ağustos akşamı yeni bölümü yayınlanan dizinin reji ekibinde önemli bir gelişme oldu.

Son dönemde senaryosu yüzünden eleştiriler alan Daha 17 dizisinin ekibine A.B.İ. dizisinin 2. yönetmeni Murat Aksu katıldı.

DAHA 17 10. BÖLÜM ÖZETİ

♦️Aksu, 10. bölümden itibaren “Daha 17”nin ikinci yönetmenliğini yapacak. Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek dizinin ön izlemesinde Ali (Yusuf Selim Uğurlu), "Abla, babam ne zaman gelecek? Boya kalemi getirecekti?" diyerek babasını soruyor.

Bunun üzerine Deniz, babasını aramaya karar veriyor. Ancak telefona çıkan kişi babası değil, Teoman oluyor.



Babasının sesini taklit eden Teoman'ın "Alo? Söyle kızım" demesi üzerine şaşkınlığa uğrayan Deniz, "Babamı aradım ben. Siz kimsiniz?" diye tepki gösteriyor.