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Şeyma Subaşı ağlayarak paylaştı! "Beni derinden etkileyen bir şey duydum"

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen ve bir türlü aradığı aşkı bulamayan Şeyma Subaşı gözyaşları içinde paylaşım yaptı. Subaşı mutluluktan ağladığı anlarla gündemde.

Şeyma Subaşı ağlayarak paylaştı! "Beni derinden etkileyen bir şey duydum"
Kubra Akalın

Sosyal medyada yaptığı her hareketle adından söz ettiren Şeyma Subaşı, son olarak Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira ile ayrılmıştı.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Subaşı sabah duygusal bir paylaşımda bulundu.

Gözyaşlarını tutamayan fenomen isim, "Bugün sabah çok güzel bir haber aldım. İnsanların hayatlarına dokunuyor olabilmek, bu gerçekten çok güzel, hep amacım buydu." dedi.

Şeyma Subaşı ağlayarak paylaştı! "Beni derinden etkileyen bir şey duydum" 1

Şeyma Subaşı açıklamasında şunları söyledi:

"Bu sabah, beni derinden etkileyen bir şey duydum, farkında bile olmadan insanların hayatlarını değiştiriyorum. Belki günler sonra... ya da aylar... ya da yıllar... söylediğim ya da yaptığım bir şey birine geri geliyor ve onlarla kalıyor. Belki de bu Allah'ın bir lütfudur. Belki de başından beri amaç buydu... Bu beni çok minnettar hissettiriyor. Çok mütevazi. Çok sevindim. Sadece kendim olarak kalplere dokunabileceğimi bilmek."

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Şeyma Subaşı
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