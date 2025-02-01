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Sezai Altekin'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.02.2025 08:02
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İstanbul Şehir Tiyatrosu oyuncusu Sezai Altekin, 79 yaşında hayata gözlerini kapadı. Seslendirme çalışmalarıyla da tanınan Altekin, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Sezai Altekin'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı!

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmalarıyla da tanınan ünlü sanatçı Sezai Altekin, 79 yaşında hayata gözlerini kapattı.

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Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren oyuncu, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin için Bodrum'da cenaze töreni düzenlendi.

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Gündoğan Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine; Altekin'in eşi Melek Altekin, kızı Duygu Altekin, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, oyuncu Tarık Papuççuoğlu, yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları katıldı.

USTA SANATÇI TOPRAĞA VERİLDİ

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Altekin için helallik alındı. Duaların ardından Altekin'in tabutu sevenlerinin omuzlarında mezarlığa götürülüp, toprağa verildi.

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SEZAİ ALTEKİN KİMDİR?

Anne ve babasının desteğiyle kısa sürede başarı gösteren Altekin, ömrünü sanata adadı. Birçok karaktere sesiyle hayat veren Altekin, tiyatro, sinema ve dizi sektörünün de aranan yüzlerinden biri haline geldi.

1966 yılında girdiği Şehir Tiyatroları'nda emekli oluncaya kadar görev yaptı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Seksenlerde Gazanfer Özcan ile beraber birçok seslendirme çalışmasında bulunmuştur. Özellikle Barni Moloztaş ve Şirin Baba seslendirmelerinde mimlenmiştir. 2007-2008 sezonunda Bana Bir Picasso Gerek oyunu ile Duru Tiyatro'ya misafir oyuncu olarak katılmıştır. 2014 yılında Kanal D'de yayınlanan "Paşa Gönlüm" dizisinde "Paşa Dede" rolünde oynayan Sezai Altekin Ali Sabuncugil Menajerlik'le çalışmaktadır. Tatar Ramazan dizisinde Beyefendiyi oynamıştır. Son olarak İlişki Durumu: Karışık adlı dizide rol almıştır.

Anahtar Kelimeler:
vefat Oyuncu cenaze
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