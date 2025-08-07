Sezen Aksu'dan Ayşe Barım ve Murat Çalık için tahliye çağrısı! "Tutukluluklarına son verilerek tedavi imkânı sağlanmalıdır"

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan kanser hastası Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın Marmara Cezaevi’nden İzmir Buca Cezaevi’ne sevk edildikten sonra sağlık durumunun kötüleştiği öğrenilmiş, geçtiğimiz haftalarda hastaneye sevk edilen Çalık, lenfoma şüphesiyle ameliyat edilmişti.

21 KİLO VERDİ!

Çalık'ın toplamda 21 kilo verdiği ve kemik iliğinden biyopsi örneği alındığı öğrenilmişti. Geçtiğimiz günlerde yeniden biyopsi yapılan Murat Çalık, dün itibariyle yeniden cezaevine dönmüştü.

20 KİLO VERDİ, DURUMU KÖTÜYE GİDİYOR!

"Gezi Parkı Davası" kapsamında uzun süredir tutuklu bulunan Ayşe Barım’ın ise cezaevinde 20 kilo kaybettiği ve sağlık durumunun kötüye gittiği ortaya çıkmıştı. TTB sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, konunun aciliyeti sebebiyle ön rapor düzenlendiğini duyurmuş, raporda 'Hastanın başka herhangi bir ek sağlık sorunu bulunmaması durumunda bile ani ölüm riski taşıyan kalp hastalığı nedeniyle bir an önce tahliye edilmesi kanaatindeyiz' cümlelerinin yer aldığı öğrenilmişti.

Aylardır süren tutuklama sürecine dayanamayan ünlü şarkıcı Sezen Aksu'dan Murat Çalık ve Ayşe Barım için acil tahliye çağrısı geldi.

"HATIRLAMANIZ VE AKLINIZDAN ÇIKARMAMANIZ ÜMİDİYLE..."

Resmi internet sayfasının 'Sezen'den' kısmından yayınlanan mesaja 'Kısa cümleler kuracağım' diyerek başlayan Sezen Aksu, 'Ayşe Barım ve Murat Çalık hayati tehlike altındadır. Vakit geçirilmeden tutukluluklarına son verilerek tedavi imkânı sağlanmalıdır.

Devlet görevlilerinin meşruiyetinin yegâne temeli, vatandaşına karşı sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmesinde yatar.

Ayşe Barım'ın, Murat Çalık'ın ve tüm ağır hasta tutuklu ve hükümlülerin sağlığı ve hayatı sizin yükümlülüğünüzdür. Hatırlamanız ve aklınızdan çıkarmamanız ümidiyle...' diyerek yetkililere seslendi.