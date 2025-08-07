MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sezen Aksu'dan Ayşe Barım ve Murat Çalık için tahliye çağrısı! "Tutukluluklarına son verilerek tedavi imkânı sağlanmalıdır"

Uzun sürelerdir cezaevinde tutuklu bulunan Murat Çalık ve Ayşe Barım'ın sağlık durumu gün geçtikçe kötüleşirken, bir tahliye çağrısı da Sezen Aksu'dan geldi. Minik serçe, 'Kısa cümleler kuracağım' diyerek bir mesaj yayınladı. İşte o mesaj...

Sezen Aksu'dan Ayşe Barım ve Murat Çalık için tahliye çağrısı! "Tutukluluklarına son verilerek tedavi imkânı sağlanmalıdır"
Cansu Akalp

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan kanser hastası Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın Marmara Cezaevi’nden İzmir Buca Cezaevi’ne sevk edildikten sonra sağlık durumunun kötüleştiği öğrenilmiş, geçtiğimiz haftalarda hastaneye sevk edilen Çalık, lenfoma şüphesiyle ameliyat edilmişti.

21 KİLO VERDİ!

Çalık'ın toplamda 21 kilo verdiği ve kemik iliğinden biyopsi örneği alındığı öğrenilmişti. Geçtiğimiz günlerde yeniden biyopsi yapılan Murat Çalık, dün itibariyle yeniden cezaevine dönmüştü.

20 KİLO VERDİ, DURUMU KÖTÜYE GİDİYOR!

"Gezi Parkı Davası" kapsamında uzun süredir tutuklu bulunan Ayşe Barım’ın ise cezaevinde 20 kilo kaybettiği ve sağlık durumunun kötüye gittiği ortaya çıkmıştı. TTB sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, konunun aciliyeti sebebiyle ön rapor düzenlendiğini duyurmuş, raporda 'Hastanın başka herhangi bir ek sağlık sorunu bulunmaması durumunda bile ani ölüm riski taşıyan kalp hastalığı nedeniyle bir an önce tahliye edilmesi kanaatindeyiz' cümlelerinin yer aldığı öğrenilmişti.

Sezen Aksu dan Ayşe Barım ve Murat Çalık için tahliye çağrısı! "Tutukluluklarına son verilerek tedavi imkânı sağlanmalıdır" 1

Aylardır süren tutuklama sürecine dayanamayan ünlü şarkıcı Sezen Aksu'dan Murat Çalık ve Ayşe Barım için acil tahliye çağrısı geldi.

"HATIRLAMANIZ VE AKLINIZDAN ÇIKARMAMANIZ ÜMİDİYLE..."

Resmi internet sayfasının 'Sezen'den' kısmından yayınlanan mesaja 'Kısa cümleler kuracağım' diyerek başlayan Sezen Aksu, 'Ayşe Barım ve Murat Çalık hayati tehlike altındadır. Vakit geçirilmeden tutukluluklarına son verilerek tedavi imkânı sağlanmalıdır.

Devlet görevlilerinin meşruiyetinin yegâne temeli, vatandaşına karşı sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmesinde yatar.

Ayşe Barım'ın, Murat Çalık'ın ve tüm ağır hasta tutuklu ve hükümlülerin sağlığı ve hayatı sizin yükümlülüğünüzdür. Hatırlamanız ve aklınızdan çıkarmamanız ümidiyle...' diyerek yetkililere seslendi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Evli oyuncunun tacizine uğradım' demişti! Bir isim ifşa oldu'Evli oyuncunun tacizine uğradım' demişti! Bir isim ifşa oldu
Dolandırıcıların hedefi oldu! 'T.C kimlik numaramı verdiler' Dolandırıcıların hedefi oldu! 'T.C kimlik numaramı verdiler'

Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü Gezi Parkı Mehmet Murat Çalık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Isparta! Eşini acımadan elleriyle boğmaya çalıştı: Kalp masajıyla hayata döndürülen kadından acı haber

Yer: Isparta! Eşini acımadan elleriyle boğmaya çalıştı: Kalp masajıyla hayata döndürülen kadından acı haber

Pazarlarda yeni dönem! Düğmeye basıldı, nakit parası olmayan...

Pazarlarda yeni dönem! Düğmeye basıldı, nakit parası olmayan...

Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor

Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor

Gizli tanık her şeyi anlattı: Bütün köy biliyor

Gizli tanık her şeyi anlattı: Bütün köy biliyor

Bankadan istifa edip o işe başladı 'Maaşlı çalışmaktan daha cazip'

Bankadan istifa edip o işe başladı 'Maaşlı çalışmaktan daha cazip'

Yeni partinin adı kondu! CHP, İYİ Parti, Zafer Partisi, BBP...

Yeni partinin adı kondu! CHP, İYİ Parti, Zafer Partisi, BBP...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.