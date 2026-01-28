MAGAZİN

Sezen Aksu'dan Eşref Rüya sürprizi! Dakikalar içinde yorum yağmuruna tutuldu

Reyting rekortmeni Eşref Rüya'dan seyircileri şaşkına çeviren sürpriz, büyük beğeni topladı. Sezen Aksu'nun dizi için yeni bir eser tasarladığını öğrenen seyirci sosyal medyada diziyi yorum yağmuruna tuttu. Şarkının kısa bir kesimini duyan seyirci en çok da hangi sahnede eseri dinleyeceklerini merak etti.

Çiğdem Sevinç

Çarşamba akşamları seyirciyi ekranlara kitleyen Eşref Rüya dizisi yeni bir sürpriz ile gündem oldu. Yeni bölümü heyecanla bekleyen seyirci Sezen Aksu'nun dizideki başroller Eşref ve Rüya aşkı için bir eser kaleme aldığını öğrendi.

ŞARKI İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞ

Reyting rekorları kıran dizide sır perdesi ne zaman aralanacağı konusu heyecan yaratırken bir de üstüne şarkının hangi sahnede kullanılacağı seyirciler tarafından merak konusu oldu.

Kanal D'nin sosyal medya hesabından paylaşılan içeriğin ardından diziyi sevenler dakikalar içinde şarkıyı adeta yorum yağmuruna tuttu.

İŞTE O YORUMLARDAN BAZILARI:

*"Hangi sahnede çalacak çok merak ediyorum."

*"Çokça heyecan var. Şarkının sözlerin güzelliği "

*"Eşsan sahneleri izleyeceğiz ama nisan geçmişindeki travmaları da hatırlayacak..."

*"Çok büyüksün Eşref Rüya!"

*"Bu akşam merak ettiğim çok sahne var. Bir de şarkıyı çok merak ediyorum."

*"Sabaha kadar dinleyeceğiz belli oldu Sezen Aksu'nun Bizim İçin #esrefrüya"

*"AY ŞARKIMIZIN SÖZLERİNİN GÜZELLİĞİNE BAKIN"

*"Tema müziğine Sezen Aksu'nun söz yazması o kadar güzel ki. Sözler de çok özele benziyor."

*"Büyüklükleri şaka mı"

