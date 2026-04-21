Sezen Aksu son halini paylaştı! Saçlarını sıfıra vurdurmuştu

Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, son dönemde imaj değişikliğiyle gündemden düşmüyordu. Son olarak ‘Biz de Yeniden Başlarız’ albümüyle sevenlerinin ilgisini çeken Aksu yeni paylaşımıyla dikkat çekti.

Yakın dostu Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberinin ardından büyük üzüntü yaşadığı konuşulan Aksu’nun saçlarını kazıttığı iddiaları uzun süre sosyal medyada tartışılmıştı. Ünlü sanatçının yeni görünümü ve son hali hayranları tarafından merak ediliyordu.

Gözlerden uzak bir yaşam süren ve sahnelere ara veren Sezen Aksu, kısa süre önce çıkardığı albümün ardından bu kez oğlu Mithat Can Özer’in objektifinden yansıyan fotoğrafıyla gündeme geldi. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi görürken fotoğrafa beğeni topladı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Kredi Tutarı 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Kredi Tutarı 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,89 Vade 6 Ay Kredi Tutarı 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% faizli fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 12 Ay Kredi Tutarı 70.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Fotoğrafta Sezen Aksu’nun saçlarının yeniden uzamaya başladığı dikkat çekti.