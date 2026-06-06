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Ünlü rapçi Sefo'nun yeni aşkı belgelendi! Güzel oyuncuyla böyle yakalandı

Ünlü rapçi Sefo ile güzel oyuncu Çağla Boz Bodrum'da bir plajda birlikte görüntülendi. İkilinin samimi tavırları dikkat çekerken, haklarında çıkan aşk iddiaları daha da alevlendi.

Ünlü rapçi Sefo'nun yeni aşkı belgelendi! Güzel oyuncuyla böyle yakalandı
Öznur Yaslı İkier

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden rapçi Sefo ile oyuncu Çağla Boz, Bodrum’da birlikte görüntülendi. Haklarında uzun süredir aşk iddiaları
bulunan ikili, bu kez plajda çekilen samimi karelerle magazin manşetlerindeki yerini aldı.

Ünlü rapçi Sefo nun yeni aşkı belgelendi! Güzel oyuncuyla böyle yakalandı 1

Görüntüler, çiftin ilişkisini yeniden doğrular nitelikte yorumlandı. Localarında zaman geçirdikten sonra güneş banyosu yapan Sefo ve Çağla Boz’un samimi halleri dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü rapçi Sefo nun yeni aşkı belgelendi! Güzel oyuncuyla böyle yakalandı 2

Bir ara ünlü rapçinin şezlonguna oturan Boz, şarkıcıyla uzun süre sohbet etti.

Ünlü rapçi Sefo nun yeni aşkı belgelendi! Güzel oyuncuyla böyle yakalandı 3

İkiliye, ilerleyen saatlerde oyuncu Nilsu Berfin Aktaş da katıldı. 27 yaşındaki oyuncu da denize girmeyip sadece güneşlenerek arkadaşlarına eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Sefo rapçi
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