Ünlü rapçi Sefo'nun yeni aşkı belgelendi! Güzel oyuncuyla böyle yakalandı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden rapçi Sefo ile oyuncu Çağla Boz, Bodrum’da birlikte görüntülendi. Haklarında uzun süredir aşk iddiaları

bulunan ikili, bu kez plajda çekilen samimi karelerle magazin manşetlerindeki yerini aldı.

Görüntüler, çiftin ilişkisini yeniden doğrular nitelikte yorumlandı. Localarında zaman geçirdikten sonra güneş banyosu yapan Sefo ve Çağla Boz’un samimi halleri dikkatlerden kaçmadı.

Bir ara ünlü rapçinin şezlonguna oturan Boz, şarkıcıyla uzun süre sohbet etti.

İkiliye, ilerleyen saatlerde oyuncu Nilsu Berfin Aktaş da katıldı. 27 yaşındaki oyuncu da denize girmeyip sadece güneşlenerek arkadaşlarına eşlik etti.