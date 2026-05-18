Ebru Polat oryantale merak sardı! Paylaşıma yorum yağdı

Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulundu. Bir süre önce avukatlık mesleğine geri dönen Polat şimdi de oryantale merak sardı.

"Taktım ben bu oryantal işine sahnelerimde dans şov var bundan sonra" diyerek kamera karşısında dans eden Ebru Polat iddialı kıyafetiyle de dikkat çekti.

Ebru Polat'a fanlarından destek mesajları da gecikmedi. Ebru Polat'a "Müzik lazım" yorumları da gelirken şarkıcı bu tarz yorumlara da "Sahnede şov da lazım" yanıtını verdi.

EBRU POLAT KAÇ YAŞINDA?

Ebru Polat, 30 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de doğdu. Genç yaşlarda bale eğitimi aldı. Müzikle ilkokul korosunda tanışan Polat, eğitim hayatını müzikten farklı bir alana çevirerek hukuk okumaya karar verdi. 2005 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimini başarıyla tamamladı.