Shannon Elizabeth OnlyFans'tan 9 günde servet kazandı!

American Pie serisinin unutulmaz yıldızı Shannon Elizabeth, yıllar sonra yeniden gündem oldu. 52 yaşındaki oyuncunun OnlyFans üzerinden elde ettiği kazanç, Hollywood'daki kariyer gelirlerini geride bıraktı.

Nisan ayında OnlyFans'a katılan ünlü oyuncu, platforma adım attıktan sadece 9 gün sonra 1 milyon dolar kazandığını açıkladı.

Elizabeth'in elde ettiği gelirin, kariyerinin en çok ses getiren filmlerinden kazandığı toplam parayı bile geride bıraktığı belirtildi. Bu gelişme, Hollywood'un tanınmış isimlerinin OnlyFans üzerinden elde ettiği yüksek kazançları yeniden gündeme taşıdı.

YILLARDIR BİRİKİMLERİYLE YAŞIYOR

Oyunculuk kariyerinden bir süredir uzak kalan Elizabeth, son 10 yılda büyük ölçüde birikimleriyle geçindiğini söyledi. 2013'ten bu yana televizyon projelerinde yer almayan oyuncu, son yıllarda Güney Afrika'da yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalarına odaklandı.

OnlyFans sayesinde ekonomik açıdan yeniden rahatladığını belirten Elizabeth, artık projeleri yalnızca para kazanmak için değil, gerçekten istediği için seçebildiğini ifade etti.

ÇIPLAKLIK YOK!

Shannon Elizabeth'in OnlyFans hesabında şu anda çıplak veya açık cinsel içerikler bulunmuyor. Ancak oyuncu, ilerleyen dönemde içeriklerinin değişebileceğinin sinyalini verdi.