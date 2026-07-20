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Show TV'nin Cevher dizisi için Özgü Namal'a teklif gitti

Uzun yıllar sonra ekrana dönen Özgü Namal'a teklif yağıyor. Kızıl Goncalar ve Kıskanmak dizisiyle adından söz ettiren Namal'a yeni sezon için bomba bir teklif gitti.

Show TV'nin Cevher dizisi için Özgü Namal'a teklif gitti

Show TV’nin yeni sezonda heyecanla beklenen projelerinden “Cevher”in hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Dünya çapında büyük ses getiren “High Intellectual Potential” adlı Fransız yapımından uyarlanan dizisinin başrolü için çok iddialı bir isimle görüşülüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yaklaşık 60 ülkede en çok izlenen yapımlar arasına girmeyi başaran dizinin yerli uyarlaması “Cevher” için Özgü Namal’a teklif gitti.

Show TV nin Cevher dizisi için Özgü Namal a teklif gitti 1

Kızıl Goncalar’ın ardından Kıskanmak dizisiyle televizyon seyircinin karşısına çıkan Namal’ın teklife ne yanıt vereceği merak konusu…

“Cevher”in yönetmen koltuğunda unutulmaz dizilere imza atan Neslihan Yeşilyurt oturacak.

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Anahtar Kelimeler:
Özgü Namal
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