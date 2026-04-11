Sibel Can'ın oğlu Emir askerde! Son halini paylaştılar

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt son haliyle gündeme geldi. Sanatçı Sibel Can 2000 yılında iş insanı Sulhi Aksüt ile dünyaevine girmişti. 10 yıl evli kaldıktan sonra ayrıldığı Sulhi Aksüt'ten Emir adında oğlu dünyaya gelmişti.

Aksüt, geçtiğimiz haftalarda İngiltere'deki Westminster Üniversitesi'nden mezun olmuştu. Aksüt'ü mezuniyet töreninde annesi Sibel Can ve ablası Melisa Ural yalnız bırakmamıştı.

Oğlunun diplomasını aldığı anları sosyal medya hesabında paylaşan Sibel Can, "Canım oğlum tebrikler. Seninle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Sibel Can'ın oğlu 25 yaşındaki Emir Aksüt mezun olur olmaz ülkeye döndü ve vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim oldu.

Melisa Ural, asker olan kardeşini ziyarete gittiği anları Instagram'dan paylaştı.