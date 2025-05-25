Sibel Can ve Emir Sarıgül evlendi mi? Bomba iddia sosyal medyayı salladı

Bir dönem Buket Aydın ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Emir Sarıgül yine aşk hayatıyla gündemde. Buket Aydın ile evleneceği konuşulan Sarıgül o dönem Sibel Can'la görüntülenmişti.

Ardından Sarıgül'ün Buket Aydın'la ayrıldıkları ortaya çıkmıştı. Diğer yandan ise Sarıgül'ün Buket Aydın'ı Sibel Can ile aldattığı söylenmişti.

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Emir Sarıgül bir süredir Sibel Can ile aşk yaşamaya devam ediyor.

Yeni iddia ise Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün sessiz sedasız evlendiği yönünde. Zaman zaman çıkan bu evlilik iddiaları sosyal medyada alevlenince jet hızında yalanlama da gecikmedi.

Birsen Altuntaş'ın X hesabından yaptığı açıklamada Sibel Can'ın basın danışmanının bu iddiaları bizzat yalanladığını aktardı ve 'Sosyal medya Sibel Can ile Emir Sarıgül'ü evlendirmiş ama şu an Cahide'de sahnede...' dedi.