Sibel Turnagöl oyunculuğa ara verip bambaşka bir işe girdi! Son hali dikkat çekti

Yeşilçam sinemasında rol aldığı cesur filmlerle akıllara kazınan ünlü oyuncu ve manken Sibel Turnagöl Maslak Oto Sanayi'de ortaya çıktı. Kadir İnanır'la rol aldığı Sen Türkülerini Söyle filmiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Sibel Turnagöl'ün son hali de merak edildi.

Bir dönem Kerem Alışık ile evli olan ve son dönemde gözlerden uzak kalmayı tercih eden Sibel Turnagöl şimdilerde esnaflık yapıyor.

YENİ İŞİYLE GÜNDEM OLDU

Sibel Turnagöl, Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde restoran açtı. Mekânda hemen her işe koşturan Sibel Turnagöl yemek servisi yapıp kasada duruyor.

2012 yılında Mehmet Çelik ile nikah masasına oturarak ekranlardan elini eteğini çeken Sibel Turnagöl'ün değişimine de yorum yağıyor.

Güzel oyuncunun son halini görenler "Hâlâ çok hoşsunuz", "Ne kadar güzel bir doğallık var" yorumlarında bulundu.