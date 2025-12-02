MAGAZİN

Sienna Miller hamile olduğunu kırmızı halıda duyurdu! Tül elbiseyle geldi

Ellie Goulding ve Sienna Miller, 2025 Fashion Awards kırmızı halısında hamileliklerini açıklayarak geceye damga vurdu. Özellikle Sienna Miller gecede tül elbisesiyle herkesin dikkatini çekti.

Kubra Akalın

2025 Fashion Awards, bu yıl yalnızca moda şovlarıyla değil, kırmızı halıda yapılan iki büyük sürprizle de gündeme damga vurdu. İngiliz yıldızlar Ellie Goulding ve Sienna Miller, şıklık yarışının yaşandığı gecede hamile olduklarını açıklayarak hayranlarını şaşkına çevirdi.

Londra’daki Royal Albert Hall’da gerçekleşen yıldız geçidinde her iki ünlü isim de büyüyen karınlarını ilk kez sergileyerek mutlu haberi duyurmayı seçti.

Sienna Miller hamile olduğunu kırmızı halıda duyurdu! Tül elbiseyle geldi 1

Oyuncu Sienna Miller sosyal medyada ise çok konuşuldu. Miller dört yıllık sevgilisi Oli Green ile ikinci bebeğini beklediğini doğruladı.

Sienna Miller hamile olduğunu kırmızı halıda duyurdu! Tül elbiseyle geldi 2

Kırmızı halıya transparan dantel elbisesiyle çıkan Sienna, büyüyen karnını gururla sergileyerek gecenin en dikkat çeken anlarından birine imza attı. Ünlü oyuncu, adeta kırmızı halıyı aydınlatan görünümüyle “gecenin yıldızı” yorumlarını aldı.

Sienna Miller
