Sienna Miller, hamileyken çektiği seks sahnesini anlattı: Kusmamaya çalışıyordum

Sienna Miller, yeni Sky dizisi War’da altı aylık hamileyken seks sahnesi çekme deneyimini anlattı.

Ouncu, Harper’s Bazaar UK’ye verdiği röportajda, çekimlerin “en zor kısmının” ne olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Altı aylık hamileyken Archie Renaux ile bir aşk sahnesi çekmeye çalışmak. O dehşete kapılmıştı ve ortada bir göbek vardı! Beni bir masanın üzerine yatırması gerekiyordu ve ben ağırdım.”

Dominic West, Sienna’ya “Ne kadar hamileydin?” diye sordu. Sienna ise “Yaklaşık altı buçuk, yedi aylık olmalıydım. Kendimi seksi hissetmeye ve kusmamaya çalışıyordum” dedi.

West ise kendi sahneleriyle ilgili esprili bir şekilde, “Benim için de aynıydı... En kötü kısmı hormonlar değildi, sadece seks yapmaktı. Bunun için artık çok yaşlıyım” ifadelerini kullandı.