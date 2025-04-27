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Sihirli Annem yeniden çekiliyor! Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin çağrılmadı

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi yeniden çekiliyor. Eski kadronun yer aldığı yeni çekimlerde Michele Cedolin ise çağrılmadı. Michele Cedolin hislerini şu sözlerle ifade etti.

Sihirli Annem yeniden çekiliyor! Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin çağrılmadı
Kubra Akalın

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi beyazperdeye uyarlanıyor. Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminde; İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya rol alıyor.

Sihirli Annem dizisinde Ceren'in erkek arkadaşı Kerem'i canlandıran Michele Cedolin, filme çağrılmadığını itiraf etti.

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"BANA HABER VERME NEZAKETİ GÖSTERİLMEDİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Michele Cedolin, "Sihirli Annem film oluyormuş. Bende sizlerle beraber öğrendim. Maalesef bana haber verme nezaketi gösterilmedi. Ama yine de mutluyum. İlk izleyenlerden olacağım. Sizce 'Kerem' niçin çağrılmadı. Bu film tutar mı?" ifadelerini kullandı.

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DEFNE JOY DETAYI

Öte yandan Nevra Serezli, geçtiğimiz haftalarda Sihirli Annem filminde, 2011’de hayatını kaybeden ünlü oyuncu Defne Joy Foster'ın da yapay zeka ile yer alacağını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
sihirli annem
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