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Sıla altın vize için o ülkede gayrimenkule yatırım yaptı! 120 metrekarelik daireye 800 bin Euro verdi

Altın vize için harekete geçen isimlerden biri de Sıla oldu. Oyuncu İlker Kaleli ile 4 yıldır aşk yaşayan şarkıcı Sıla Gençoğlu, Atina’dan 800 bin Euro değerinde, 120 metrekarelik bir daire satın aldı.

Sıla altın vize için o ülkede gayrimenkule yatırım yaptı! 120 metrekarelik daireye 800 bin Euro verdi
Kubra Akalın

Ünlülerin altın vize almak için ilk tercih ettiği ülke Yunanistan oluyor. 250 bin-800 bin Euro arasında komşudan ev alıp altın vizeye kavuşanlar arasında Seda Bakan, Demet Özdemir, Kıvanç Tatlıtuğ, Seda Sayan, Erol Evgin ve Linet gibi ünlüler dikkat çekiyor.

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu da altın vize için harekete geçti. Sıla altın vize alıp tüm Avrupa ülkelerine gitmek için vize sorunu yaşamak istemediği için böyle bir hamlede bulunduğu iddialarıyla gündeme geldi.

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TATİL İÇİN YENİ EVLERİNE GİDECEKLER

Posta'da yer alan habere göre; Oyuncu İlker Kaleli ile 4 yıldır aşk yaşayan şarkıcı Sıla Gençoğlu, Atina’dan 800 bin Euro değerinde, 120 metrekarelik bir daire satın aldı.

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Sevgilisi İlker Kaleli ile geçtiğimiz şubat ayında Selanik’e tatile giden Sıla bu yaz da konserlerden fırsat buldukça Atina’ya gidecek. Sevgililer tatillerini Atina’daki yeni evlerinde geçirecekler.

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