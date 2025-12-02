MAGAZİN

Sıla botoks ve dolguyu abarttı! Görenler "Bu kim?" dedi

Şarkılarıyla ve özel hayatıyla gündeme sık sık gelen Sıla, bu sefer değişimiyle adından söz ettirdi. Botoks ve dolguyu abartan Sıla'nın gözleri görenleri şaşırttı.

Ahmet Kural ve Hazer Armani'yle yaşadığı ilişkilerle sık sık gündeme geken Sıla Gençoğlu, bir süredir oyuncu İlker Kaleli'yle aşk yaşıyor. Özel hayatıyla ve konserleriyle adından söz ettiren Sıla pozlarıyla da dikkat çekiyor.

Sosyal medya hesabından kulisinde çekilmiş fotoğrafları paylaşan Sıla Gençoğlu, verdiği kiloların yanında değişimiyle de ağızları açık bıraktı.

Dudak dolgusunun yanında botokslarıyla da dikkat çeken Sıla'yı görenler inanamadı.

Kendinden başka herkese benzetilen Sıla'ya yorumlar da gecikmedi. Kimi "Güzelim Sıla İrem Derici olmuş" derken kimi de "Bu kim? Sıla nerede" yorumlarında bulundu.

Sıla'nın bu ilginç değişimine gelen yorumlardan bazıları şöyle:

  • Neden İrem Derici gibi görünüyor güzelim Sıla
    • Eski haliniz daha güzeldi
    • Eskiden ne kadar guzeldi yüz işlemlerinden doğal güzellik gitmiş.
    • Bu Sıla mı benzetemedim. Ne olmuş ya
    • Dudaklar biraz fazla olmuş
sıla
